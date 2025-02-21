AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens: 'Galatasaray'ı Daha Çok Beğendim'

Martens'ten Galatasaray'a Övgüler

Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ı eleyerek önemli bir başarı elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, "Çok güzel bir oyunun seyircisi oldum. Atmosfer çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen ve 2-2 berabere sonuçlanan maçta taktiksel, fiziksel ve mental olarak iyi olduklarını belirten Martens, "Tüm pozisyonlardan yararlanmak isteyen Galatasaray vardı. Devam etmek için risk aldılar. Çok fazla pozisyon yaşandı. Kaçırdığımız çok pozisyon oldu. Bugün kazanmamız mucize ancak derdimiz bu değil. Taktiksel, fiziksel ve mental olarak iyi oynadık. Burada bir gelişme görmek de çok güzeldi," dedi.

Risk Alan Galatasaray'ı Geri Puanla Tanımadı

Galatasaray'ın 4-1'lik yenilgiyi telafi etmeye çalıştığını belirten Martens, "Çok maceracı oynayan bir Galatasaray ile karşılaştık. İlk maçtaki 4-1'den sonra risk almaları gerektiğini biliyorduk. Güzel pozisyonlar bulduk. Bizim için iyi sonuç oldu." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı Daha Çok Beğendim

Maarten Martens, bu sezon karşılaştıkları Türk takımları arasında en çok Galatasaray'ı beğendiğini ifade etti. "Sahamızdaki ilk Galatasaray maçı en zor maçımızdı. Biz çok iyi değildik. Galatasaray çok başarılıydı. Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadık. Galatasaray'ı daha çok beğendim. Çok maceracı bir stilleri var. Gerçekten hücum odaklılar. Hücum geçişlerinde, bazen de defansta iyi değiller. Biz de bundan faydalandık," dedi.

Son 2 maçta Galatasaray'a karşı iyi performans sergilediklerini vurgulayan Martens, "Bunun bir anlık olay olmadığını gösterdik. Gittikçe kendimizi geliştiriyoruz." diyerek kapattı.