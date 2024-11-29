AZ Alkmaar Teknik Direktörü Martens: Galatasaray, Fenerbahçe'den Daha Ateşli

AZ Alkmaar-Galatasaray Maçının Ardından Martens'in Değerlendirmeleri

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'den daha 'ateşli' olduğunu ifade etti.

Maçın Analizi

Martens, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: "Tempoyu Türk takımlarına karşı artırmamız lazımdı. Fenerbahçe'ye bu sayede fark attık. Galatasaray ise fiziksel olarak daha yüksek seviyede. Oyun sistemimizi rakibe göre ayarladık ve oyuncularım bu konuda başarılı oldu."

Puan Durumu ve Oyuncularının Performansı

Karşılaşmada 3 puanı hak ettiklerini vurgulayan Martens, "Planımız iyi işliyordu. Güzel baskı yapıyorduk. 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Organizasyonda 7 puan aldık. Daha da güçlendiğimizi fark ediyorum," şeklinde konuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe Kıyaslaması

Türkiye'deki futbolun temposunun düşük olmasına değinen Martens, "Biz, daha az deneyimli olabiliriz ama genç oyuncularımız çok istekli. Galatasaray, Fenerbahçe'den daha fazla risk alıyor. 3 kişi arkada kalıyorlar. Gol atmaya daha yakınlar. Böyle bir kulüple berabere kaldığımız için mutluyum," dedi.

Gelecek Hedefleri

Galatasaray’a karşı 1 puan aldıklarını hatırlatan Martens, oyuncularıyla gurur duyduğunu ve tempoyu yüksek seviyede tutmayı başardıklarını belirtti. Fenerbahçe maçından 3, Galatasaray maçından 1 puanla ayrılmanın memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.