Azerbaycan Grand Prix'si F1 Dünya Şampiyonası'nda Coşkuyla Başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Sıradaki Durak: Azerbaycan

Formula 1'de bu sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si, Bakü'nün büyüleyici manzarası eşliğinde gerçekleşecek.

Yarış Detayları

Bakü Şehir Pisti, 6 kilometre uzunluğuyla dikkat çekiyor ve yarış 51 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlarken, yarışın kendisi 15 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te start alacak.

Podyum Durumu

Bu sezon F1'de Max Verstappen, 7 kez podyumun zirvesinde yer alırken, Lewis Hamilton, Lando Norris ve Charles Leclerc ikişer, George Russell, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ise birer kez bu başarıyı gösterdi.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Pilotlar klasmanında ilk 5 sıralaması şu şekilde:

1. Max Verstappen (Hollanda): 303

Max Verstappen (Hollanda): 303 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 241

Lando Norris (Büyük Britanya): 241 3. Charles Leclerc (Monako): 217

Charles Leclerc (Monako): 217 4. Oscar Piastri (Avustralya): 197

Oscar Piastri (Avustralya): 197 5. Carlos Sainz (İspanya): 184

Takımlar klasmanında ise şu anki sıralama şöyle:

1. Red Bull: 446

Red Bull: 446 2. McLaren: 438

McLaren: 438 3. Ferrari: 407

Ferrari: 407 4. Mercedes: 292

Mercedes: 292 5. Aston Martin: 74

8x Bu hafta sonu Bakü, F1 tutkunlarının gözdesi olacak ve heyecanın tavan yapacağı bir yarış bizi bekliyor!