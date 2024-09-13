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Azerbaycan Grand Prix'si F1 Dünya Şampiyonası'nda Coşkuyla Başlıyor

Azerbaycan'da düzenlenecek F1 Grand Prix'si ile heyecan dorukta. Max Verstappen liderliğini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:55
Azerbaycan Grand Prix'si F1 Dünya Şampiyonası'nda Coşkuyla Başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Sıradaki Durak: Azerbaycan

Formula 1'de bu sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si, Bakü'nün büyüleyici manzarası eşliğinde gerçekleşecek.

Yarış Detayları

Bakü Şehir Pisti, 6 kilometre uzunluğuyla dikkat çekiyor ve yarış 51 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlarken, yarışın kendisi 15 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te start alacak.

Podyum Durumu

Bu sezon F1'de Max Verstappen, 7 kez podyumun zirvesinde yer alırken, Lewis Hamilton, Lando Norris ve Charles Leclerc ikişer, George Russell, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ise birer kez bu başarıyı gösterdi.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Pilotlar klasmanında ilk 5 sıralaması şu şekilde:

  • 1. Max Verstappen (Hollanda): 303
  • 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 241
  • 3. Charles Leclerc (Monako): 217
  • 4. Oscar Piastri (Avustralya): 197
  • 5. Carlos Sainz (İspanya): 184

Takımlar klasmanında ise şu anki sıralama şöyle:

  • 1. Red Bull: 446
  • 2. McLaren: 438
  • 3. Ferrari: 407
  • 4. Mercedes: 292
  • 5. Aston Martin: 74

8x Bu hafta sonu Bakü, F1 tutkunlarının gözdesi olacak ve heyecanın tavan yapacağı bir yarış bizi bekliyor!

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