Azerbaycan Grand Prix'si F1 Dünya Şampiyonası'nda Coşkuyla Başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Sıradaki Durak: Azerbaycan
Formula 1'de bu sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si, Bakü'nün büyüleyici manzarası eşliğinde gerçekleşecek.
Yarış Detayları
Bakü Şehir Pisti, 6 kilometre uzunluğuyla dikkat çekiyor ve yarış 51 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlarken, yarışın kendisi 15 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te start alacak.
Podyum Durumu
Bu sezon F1'de Max Verstappen, 7 kez podyumun zirvesinde yer alırken, Lewis Hamilton, Lando Norris ve Charles Leclerc ikişer, George Russell, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ise birer kez bu başarıyı gösterdi.
Pilotlar ve Takımlar Klasmanı
Pilotlar klasmanında ilk 5 sıralaması şu şekilde:
- 1. Max Verstappen (Hollanda): 303
- 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 241
- 3. Charles Leclerc (Monako): 217
- 4. Oscar Piastri (Avustralya): 197
- 5. Carlos Sainz (İspanya): 184
Takımlar klasmanında ise şu anki sıralama şöyle:
- 1. Red Bull: 446
- 2. McLaren: 438
- 3. Ferrari: 407
- 4. Mercedes: 292
- 5. Aston Martin: 74
8x Bu hafta sonu Bakü, F1 tutkunlarının gözdesi olacak ve heyecanın tavan yapacağı bir yarış bizi bekliyor!