Azerbaycan Grand Prix'sinde Pole Pozisyonu Charles Leclerc'in

Azerbaycan Grand Prix'sinde Leclerc İnovasyonu

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. etabı olan Azerbaycan Grand Prix'sinde, Ferrari takımının yetenekli Monakolu pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarını 1 dakika 41.365 saniye ile tamamlayarak pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Bakü Şehir Pisti'nde Rekor

Bakü'nin etkileyici 6 kilometrelik şehir pistinde gerçekleştirilecek yarış, toplamda 51 tur üzerinden yapılacak. Üst üste dördüncü pole pozisyonunu elde eden Leclerc, kariyerinde ise 26. kez ilk sıradan start alma başarısını gösteriyor.

Leclerc'in ardından McLaren ekibinin Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri 0.321 saniye farkla ikinci sırayı elde etti. Carlos Sainz ise Ferrari ile 0.440 saniye geride kalarak üçüncü sırada yer aldı.

Yarış Zamanı

Azerbaycan Grand Prix'si, yarın Türkiye Saatiyle 14.00'te başlayacak. Tüm gözler, Leclerc'in bu harika çıkışını nasıl sürdüreceği üzerinde olacak.