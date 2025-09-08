Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi
AFFA Portekizli teknik adamla karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını açıkladı
Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos ile yolların ayrıldığını duyurdu. Federasyon açıklamasına göre sözleşme karşılıklı anlaşmayla feshedildi.
Federasyon, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ile oynanacak maçı, 21 Yaş Altı Milli Takım teknik direktörü Ayhan Abbasov'un yöneteceğini bildirdi.
Azerbaycan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında İzlanda'ya 5-0 mağlup olmuştu.