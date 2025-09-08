Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos Dönemi Sona Erdi

AFFA, A Milli Takım teknik direktörü Fernando Santos ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını; Ayhan Abbasov'un Ukrayna maçında takımı çalıştıracağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:19
Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos Dönemi Sona Erdi

Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi

AFFA Portekizli teknik adamla karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını açıkladı

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos ile yolların ayrıldığını duyurdu. Federasyon açıklamasına göre sözleşme karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Federasyon, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ile oynanacak maçı, 21 Yaş Altı Milli Takım teknik direktörü Ayhan Abbasov'un yöneteceğini bildirdi.

Azerbaycan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında İzlanda'ya 5-0 mağlup olmuştu.

