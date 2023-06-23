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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı İçin Aday Olabilir

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı İçin Aday Olabilir
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un bir kongre çağrısı yaparak aday olabileceğini açıkladı. Yıldırım, "Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." dedi.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un yapması gerektiği bir kongre çağrısı yaparak aday olabileceğini açıkladı. Yıldırım, "Ali (Koç) Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Aday dersen, aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." şeklinde konuştu.

Bu gelişme, Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırdı ve taraftarlar arasında tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili gelişmeleri takip etmek için sayfayı sık sık ziyaret etmeniz önerilir.

Tags: Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Ali Koç, Kongre

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