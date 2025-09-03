DOLAR
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda aday olmayacağını açıkladı

Eski başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda aday olmayacağını bildirerek sürecin zamanlamasını eleştirdi ve spekülasyonları reddetti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:40
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda aday olmayacağını açıkladı

Eski başkandan yazılı açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kuruluna aday olmayacağını duyurdu.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada gerçekleştirilecek seçimin mevcut yönetimin arzusu adına yapıldığını belirterek, 'Varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bu sürecin parçası olmayı reddediyorum.' ifadesini kullandı ve ekledi: 'Bir kongre yapılacaksa, haziran ayında yapılmış olmalıydı.'

Esasen kulübün yararının sezon sonunun sükunetle beklenmesinden geçtiğini vurgulayan Yıldırım, 'Mevcut halde, kulübün yararı, sezon sonunun sükunetle beklenmesinden geçer ki kulübün katlanacağı yükümlülüklerin kararını alanlar, herhangi bir mazeretin arkasına saklanmasınlar.' dedi.

Sezonun başladığını hatırlatan Yıldırım, transferlerin yapıldığını ve teknik direktör adaylarının 'Kurmadığım kadronun sorumluluğunu kabul etmem' diyerek takımı reddettiği bir dönemde kongreye girmenin kendisi için hizipçilik anlamına geleceğini belirterek, 'Bu vesileyle Fenerbahçe camiasına söylemek istediğim şey, hep birlikte takımımızın başarısı için çaba sarf etmek, özlediğimiz şampiyonluk için takıma destek vermek ve görülecek bir hesap var ise, bunu sezonun sonuna bırakmaktır.' ifadelerini kullandı.

Yıldırım son olarak ismimin artık herhangi bir şekilde speküle edilmemesini kamuoyundan rica ettiğini belirterek, yeni sezonda tüm branşlarda mücadele eden takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diledi.

