Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Aziz Yıldırım sloganları yükseliyor!

Taraftarın tepkisini toplayan Ali Koç'un istifa edeceğine dair bilgiler gündemde yer alırken Aziz Yıldırım'ın tekrardan Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulmaya başlandı. Sarı lacivertli kulübün yeniden başkanı olacak isim için çalışmalar başladı. Aziz Yıldırım göreve geri mi dönüyor? Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına mı geçecek?

AZİZ YILDIRIM'IN YENİ GÖREVİ

Konuşulan iddialar üzerine Aziz Yıldırım'ın tekrardan Fenerbahçe'nin başına geçeceği belirlendi. 17 Haziran'da yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul'da Ali Koç'un yer almayacağı açıklandı. Bu durumda yönetim geçersiz kabul edilirken Koç kongreye zorlanacağı belirtildi.





Aziz Yıldırım'ın tekrardan başkanlığa geçmesi konusunda konuşmalar başlarken önceden olduğu gibi Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin başına geçme düşüncesinin olmadığı ifade edildi. Fenerbahçe'de uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretinde taşın altına elini koyması bekleniyor.