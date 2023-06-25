Aziz Yıldırım, Uğur Dündar'a Yanıt Verdi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın kendisi hakkında hazırlamış olduğu açıklamaya, yazılı olarak yanıt verdi. Yıldırım, Dündar'ın kendisi hakkında kaleme aldığı yazının Fenerbahçe camiasına hakaret olduğunun altını çizerek, "Ayrıca şunu da herkes çok iyi bilmelidir ki Aziz Yıldırım, gerek 3 Temmuz'da, gerekse sonraki sancılı süreçlerin hiçbirinde yalnız kalmamış, 25 milyonluk camiamızın eşsiz gücünü her zaman beraberinde hissederek mücadelesini vermiş ve çok şükür ki haklılığı yıllar sonrasında olsa ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle, Uğur Dündar'ın yazısında oluşturmaya çalıştığı imaj yersiz ve anlamsız olmakla beraber camiamıza hakarettir. Aziz Yıldırım, şahsi hayatında yalnızca annesi ve babasına, onun yanı sıra ise kişilere değil yalnızca büyük Fenerbahçe camiasına minnet duymaktadır" ifadelerini kullandı.

Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ı istifaya çağrı yapan Yıldırım, Dündar'ın söylemlerinin sarı-lacivertli kulübe zarar verdiğini de söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:"Uğur Dündar, söylemleri ve eylemleriyle hem Sayın Ali Koç'a, benzer şekilde Fenerbahçe'ye zarar vermektedir. Kendisini, bundan az bir zaman önce şahsıma bir arkadaşımız aracılığı ile iletmiş olduğu, askerliğimle ilgili 'Tweetler atmaya kalkarsam efsaneler kestane olur' sözüyle ne kastettiğini anlatmaya, 23 Haziran Cuma günü Erman Toroğlu'nun yazısındaki bahsettiği, şahsıma yönelik galiz küfürlerin ima edildiği yazıya cevap vermeye, dışarıdan nasıl gözüktüğünü açıkça görmesi için son mali genel kurulumuzun kaydını tekrar takip etmeye ve artık fiili olarak sürdüremediği Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı koltuğundan istifa etmeye davet ediyorum."