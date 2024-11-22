Badminton Federasyonu ve Alanya Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Badminton Federasyonu ile Alanya Üniversitesi’nden Önemli İş Birliği

Türkiye Badminton Federasyonu ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında antrenör ve sporcu eğitimi ile sporda koruma programları üzerine bir iş birliği protokolü imzalandı.

İmza Töreni Katılımcıları

İmza töreninde, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan yer aldı.

Protokolün Amacı

Bu protokolle birlikte, federasyonun antrenör ve sporcu eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sporda koruma programlarının akademik destek ve bilimsel çalışmalar çerçevesinde merkezileştirilmesi hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.