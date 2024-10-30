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Bahattin Sofuoğlu 2025'te Superbike'ta Mücadele Edecek

Bahattin Sofuoğlu, 2025 sezonunda Superbike'ta yarışacak. İlk testi İspanya'da gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:35
Bahattin Sofuoğlu 2025'te Superbike'ta Mücadele Edecek

Bahattin Sofuoğlu, 2025'te Superbike'a Adım Atıyor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, 2025 sezonunda Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) mücadele edeceğini duyurdu. Gelecek sezon Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olduğu bu prestijli şampiyonada boy gösterecek olan Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing takımının bir parçası olarak yarışacak.

İlk Test Jerez'de Gerçekleşecek

Bahattin Sofuoğlu, 26-27 Kasım tarihleri arasında İspanya’nın Jerez de la Frontera kentinde yapılacak testlerde yeni motosikleti ile ilk kez pistte yer alacak.

Kariyerinde Yeni Bir Sayfa

Uluslararası yarış kariyerine 2016 yılında Asya Yetenek Kupası ile başlayan Bahattin, 2022 yılında Dünya Supersport Şampiyonası’na (WorldSSP) geçti. Bu süre zarfında dört podyum ve bir zafer elde ederek önemli başarılar sağladı.

İki Türk Sporcu Aynı Kategoride

Yeni sezonda Superbike’ta boy gösterecek olan Bahattin, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ile aynı kategoride mücadele eden ikinci Türk sporcu olarak dikkati çekiyor.

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