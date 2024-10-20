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Bahattin Sofuoğlu İspanya'da 9. Sırayı Aldı

Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nda 9. sırayı elde etti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 17:31
Bahattin Sofuoğlu İspanya'da 9. Sırayı Aldı

Bahattin Sofuoğlu'nun Sezon Finale Performansı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası çerçevesinde İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun son yarışında 9. olarak tamamladı. Yarış, şampiyonanın 12. ve son etabı olma özelliğini taşıyor.

Yarışın Detayları

17 turlu son yarış, Kawasaki Puccetti ekibi ile ilk sıradan start alan Can Öncü'nün, henüz ilk turda yaşadığı kaza nedeniyle yarış dışı kalmasıyla başladı. Bahattin, yeni takımı olan Yamaha Tayland ile 4. sıradan start aldı ve yarışın bitimine sadece 8 tur kala 9. sıraya yükselmeyi başardı. Yarış boyunca bu pozisyonunu koruyarak, sezonu 9. sırada tamamladı.

Yarış Sonuçları

Son yarışı, Pata Yamaha Ten Kate takımından Stefano Manzi birinci, Evan Bros WorldSSP Yamaha Takımı'ndan Fransız Valentin Debise ikinci ve MV Agusta Reparto Corse ekibinden Bo Bendsneyder üçüncü olarak tamamladı.

Şampiyonluk Durumu

2024 şampiyonluğunu ilan eden Aruba.it ekibinden İspanyol Adrian Huertas, genel klasmanda 439 puanla liderliği elde ederken, 415 puanla Stefano Manzi ikinci, 382 puanla İtalyan motosikletçi Yari Montella üçüncü sırayı kapadı.

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