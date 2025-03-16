Bahattin Sofuoğlu, Portekiz Superbike Yarışına Hazırlanıyor

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Portekiz etabına yönelik antrenmanlarına devam ediyor. Hedefi ön sıralarda yer almak.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:20
Bahattin Sofuoğlu, Portekiz Superbike Yarışına Hazırlanıyor

Bahattin Sofuoğlu, Portekiz Superbike Yarışına Hazırlanıyor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya etabında ilk yarışını puanla tamamladıktan sonra şimdi Portekiz'deki 2. ayak yarışına odaklanıyor. Yamaha Motoxracing takımı ile mücadele eden Sofuoğlu, 29-30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan yarış için hazırlıklarını Akyazı pistinde sürdürüyor.

Avustralya'da İlklere İmza Attı

Şampiyonanın superpole yarışında 17., ikinci yarışta ise 16. sırada tamamlayan Sofuoğlu, bu süreçte ilk puanını 15. sırada geçerek elde etti. Bahattin, hedefinin Portekiz'de daha iyi sonuç almak olduğunu belirtiyor.

Kendini Geliştirme Süreci

AA muhabirine konuşan Sofuoğlu, bu yılın kendisi için bir öğrenme yılı olacağını ifade etti. Kış testlerinde kaza geçirerek bir süre sakatlık dönemi geçiren motosikletçi, "Hedefimiz puan almaktı. Daha iyisini yapabileceğime inanıyordum ama bu sakatlıklar nedeniyle kendimi biraz frenledim" dedi.

Sofuoğlu, antrenmanlarını sürdürdüklerini vurgulayarak, “Portekiz'de yarışta fazla risk almadan elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu. Vücudunun son günlerde toparlandığını belirten Sofuoğlu, "Portekiz yarışına kadar daha iyi toparlayacağımı düşünüyorum" dedi.

Hedef Podyum

İlk yarışta puan almanın yanı sıra Portekiz etabında daha iyi sonuçlar elde etme niyetinde olduğunu söyleyen Sofuoğlu, "Daha önceden yaşadığım tecrübeler nedeniyle adım adım gitmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.

Toprak Razgatlıoğlu'ndan Destek

Bunun yanı sıra, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'ndan da destek aldığını belirten Sofuoğlu, "Superbike'da yarışmaya başladığımdan beri beraber antrenman yapıyoruz. Onun bilgi birikiminden faydalanmak benim için büyük bir fırsat" şeklinde konuştu.

Bahattin Sofuoğlu, bu yıl podyum elde etmeyi umut ettiğini vurgulayarak, "Adım adım gitmeyi düşünüyorum. Sezon sonunda podyumda olmak harika olur" diyerek hedeflerini özetledi.

Yamaha Motoxracing takımıyla ilk kez mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'da...

Yamaha Motoxracing takımıyla ilk kez mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'da gerçekleştirilen ilk yarışını puanla tamamlayan Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de düzenlenecek 2. ayak yarışına hazırlanıyor. Portekiz'de 29-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek 2. ayak yarışında ön sıralarda yer alma hedefiyle çalışmalarını Akyazı ilçesindeki pistte Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde sürdüren Sofuoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yamaha Motoxracing takımıyla ilk kez mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'da...

Yamaha Motoxracing takımıyla ilk kez mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'da gerçekleştirilen ilk yarışını puanla tamamlayan Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de düzenlenecek 2. ayak yarışına hazırlanıyor. Portekiz'de 29-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek 2. ayak yarışında ön sıralarda yer alma hedefiyle çalışmalarını Akyazı ilçesindeki pistte Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde sürdüren Sofuoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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