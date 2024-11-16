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Bahçeli, Avrupa Üçüncüsü Kılınç'ı Makamında Ağırladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncü olan Aybüke Kılınç'ı kabul etti ve başarılarını kutladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 14:39
Bahçeli, Avrupa Üçüncüsü Kılınç'ı Makamında Ağırladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kick Boks'ta Başarıyı Kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası 50 kilogram finalinde Avrupa üçüncülüğü elde eden Osmaniyeli milli sporcu Aybüke Kılınç'ı makamında kabul etti.

Kılınç'ın Başarısı

Bahçeli, Kılınç'ın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, genç sporcuların ülke için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Ziyaret Sırasında Anlamlı Hediye

MHP'nin sosyal medya hesabında paylaşılan bilgilere göre, ziyaret esnasında Kılınç, Bahçeli'ye boks eldivenleri ve milli formasını hediye etti. Bu anlamlı hediye, milli ruhun ve sporun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası 50 kilogram finalinde...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası 50 kilogram finalinde Avrupa üçüncülüğü kazanan Osmaniyeli milli sporcu Aybüke Kılınç'ı makamında kabul etti. Kılınç, Genel Başkan Bahçeli'ye boks eldivenlerini ve milli formasını hediye etti.

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