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Bahçelievler Belediyespor, Aras Kargo'yu Zor Dağıldı

Bahçelievler Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'yu 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 17:41
Bahçelievler Belediyespor, Aras Kargo'yu Zor Dağıldı

Bahçelievler Belediyespor'un Zorlu Zaferi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele daha gerçekleşti. Bahçelievler Belediyespor, 7. haftada Aras Kargo ile karşı karşıya geldi.

Deplasman Mücadelesi

Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda oynadığı bu zorlu karşılaşmayı 3-2’lik bir skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuç, takımın ligdeki iddiasını güçlendirdiği gibi, oyuncuların motivasyonu açısından da büyük bir anlam taşıyor.

Vodafone Sultanlar Ligi 7. haftasında Aras Kargo ile Bahçelievler Belediyespor Atatürk Voleybol...

Vodafone Sultanlar Ligi 7. haftasında Aras Kargo ile Bahçelievler Belediyespor Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Bahçelievler Belediyespor'dan Polina Shemanova (11) ve Özge Nur Çetiner (4) mücadele etti.

Vodafone Sultanlar Ligi 7. haftasında Aras Kargo ile Bahçelievler Belediyespor Atatürk Voleybol...

Vodafone Sultanlar Ligi 7. haftasında Aras Kargo ile Bahçelievler Belediyespor Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Bahçelievler Belediyespor'dan Polina Shemanova (11) ve Özge Nur Çetiner (4) mücadele etti.

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