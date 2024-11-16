Bahçelievler Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Bahçelievler Belediyespor, ligin 5. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor ise 9. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Bahçelievler Belediyespor'un bu performansı, ligdeki iddiasını güçlendirirken, Sarıyer Belediyespor'un sıkıntılı dönemi devam ediyor.

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