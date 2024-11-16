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Bahçelievler Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bahçelievler Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yenerek 5. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 19:11
Bahçelievler Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Bahçelievler Belediyespor, ligin 5. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor ise 9. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Bahçelievler Belediyespor'un bu performansı, ligdeki iddiasını güçlendirirken, Sarıyer Belediyespor'un sıkıntılı dönemi devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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