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Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Radonjic: 'İkinci yarıda iyi savunma yaptık'

Bahçeşehir Koleji, Dreamland Gran Canaria'ya mağlup olurken, Radonjic ikinci yarıda savunmalarını övdü. 3. maça odaklanıyorlar.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 01:30
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 01:30
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Radonjic: 'İkinci yarıda iyi savunma yaptık'

Bahçeşehir Koleji, Dreamland Gran Canaria'ya Mağlup Oldu

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, İspanyol temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya 69-68'lik skorla kaybetti. Maçın ardından başantrenör Dejan Radonjic, takımının performansını değerlendirdi.

Maç Analizi ve İleriye Dönük Hedefler

Gran Canaria Arena'da gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radonjic, "İlk 20 dakika kötü performans sergiledik. Ancak ikinci yarıda son pozisyon dışında çok iyi savunma yaptık," şeklinde ifade etti.

Radonjic ayrıca, elde ettikleri galibiyetten dolayı Dreamland Gran Canaria'yı tebrik ederek, "Seri 1-1’e geldi. Elimizden geleni yapıp 3. maçı kazanmaya çalışacağız. Onlara karşı bir iyi oyun daha sergileyerek kazanmak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

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