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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona ile Karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona ile 18. hafta maçında yarın deplasmanda mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:47
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona ile Karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona ile Karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. hafta maçında yarın İspanyol temsilcisi Joventut Badalona ile deplasmanda karşılaşacak. Badalona Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Grupta çıktığı 17 maçta 14 galibiyet elde eden ve zirvede yer alan Bahçeşehir Koleji, organizasyonda çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantilemişti. Öte yandan, son maçlar öncesinde 6 galibiyeti bulunan İspanyol ekibi Joventut Badalona'nın ise üst tura yükselme şansı bulunmuyor.

BKT Avrupa Kupası'nda gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler direkt çeyrek finale yükselirken, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar çeyrek finale kalabilmek için 8'li final turu oynamak zorunda kalacak.

İki ekibin İstanbul'da karşı karşıya geldiği müsabakayı Bahçeşehir Koleji 89-78'lik skorla kazanmıştı.

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