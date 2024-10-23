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Bahçeşehir Koleji, Buducnost VOLI'yi Mağlup Etti

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'yi 92-75 yenerek 4. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 22:48
Bahçeşehir Koleji, Buducnost VOLI'yi Mağlup Etti

Bahçeşehir Koleji'nin BKT Avrupa Kupası Başarısı

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını 92-75'lik skorla mağlup etti.

Mücadele Özeti

Karşılaşma Podgorica'da bulunan Moraca Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk periyotta iyi bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji, bu bölümü 26-20 önde tamamladı. Ancak ikinci periyotta ev sahibi ekip, etkili oyunu ile soyunma odasına 49-45 önde girdi.

Üçüncü Periyodun Dönümü

İkinci yarıya hızlı başlayan Bahçeşehir Koleji, üçüncü periyodu 70-56 önde kapattı.

Sonuç

Son çeyrekteki performansıyla mücadeleyi 92-75'lik skorla kazanarak, BKT Avrupa Kupası'ndaki 5. maçında 4. galibiyetini almış oldu. Bu galibiyet, İstanbul temsilcisinin organizasyondaki iddiasını güçlendirdi.

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