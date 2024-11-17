Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Lassa'yı 84-73 Yenerek Öne Geçti

Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Lassa'yı Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında, Bahçeşehir Koleji, sahasında Darüşşafaka Lassa ile karşılaştı. Bahçeşehir Koleji, sahadan 84-73 galip ayrılarak önemli bir zafer elde etti.

Bu karşılaşma, ligin kaderini etkileyebilecek kritik bir mücadele olarak değerlendirildi. Bahçeşehir Koleji, bu galibiyetle birlikte, ligdeki performansını güçlendirerek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.