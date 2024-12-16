Bahçeşehir Koleji, Dreamland Gran Canaria'yı Ağırlıyor

Bahçeşehir Koleji, yarın Dreamland Gran Canaria takımını konuk ediyor. Mücadele, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Maç saati ise 19.00.

Geride kalan 11 haftada, 9 galibiyet ve 2 yenilgi alan Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nda ilk sırada yer almakta. İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria ise aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji, geçen hafta Beşiktaş Fibabanka'ya deplasmanda 89-82 yenilerek moral kaybı yaşadı. Dreamland Gran Canaria ise bu süreçte Buducnost Voli Podgorica'yı 82-71 mağlup ederek formunu korudu.