Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol'ta Yeni Sezon: Begüm Yücel'den Avrupa Kupası Hedefi

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol'ta yeni sezon tanıtımı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen medya etkinliğine Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Begüm Yücel, başantrenör Marko Barac, teknik heyet ve oyuncular katıldı.

Yücel: Hazırlıklar sorunsuz, amaç Avrupa Kupası

Begüm Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada hazırlık sürecini değerlendirdi: "Hazırlık dönemi çok iyi geçiyor. 7 hazırlık maçında da mağlup olmadık. Gloria Cup'ı kazandık. Yeni sezon bizim için hızlı başladı. Nasıl başladıysa öyle gider derler. Umarım bu şekilde devam eder."

Yücel transferlere de değinerek, "Malachi Flynn geldi. Hunter Hale geldi. Çok güçlü bir kadro kurduk. Kulüp tarihinin en güçlü kadrosunu kurduk diyebiliriz. Bu sezon, her zaman olduğumuzdan daha da iddialıyız. Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Bu sene Avrupa Kupası'nı kazanmak daha kolay olabilir. Takımların çoğu Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Bu yüzden şansımızın daha fazla olduğuna inanıyorum. Bu şansı değerlendirmek istiyoruz."

Lig hedefleri ve yerli oyuncu yatırımı

Basketbol Süper Ligi hedefleri hakkında Yücel, "Hedefimiz her zaman ilk 3-4'te olmak. Bu sene bunu başaracağımıza inanıyorum." dedi ve ekledi: "Türk oyunculara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Biz, kadromuzu Türk oyuncularımızın üzerine kurmaya çalışıyoruz. Milli takıma da oyuncu yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu durumu da sürdürmek istiyoruz."

Milli Takım ve fair-play vurgusu

Yücel, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı da överek, "Milli takımımızı tebrik ediyorum. Bizi çok onurlandırdılar. Bizi çok gururlandırdılar. Hepimiz, televizyon başında çok büyük bir heyecanla maçları izledik. İkinci olduk ama önümüzdeki 4 senede ben kupayı getireceğimize inanıyorum."

Son olarak taraftarlara seslenen Yücel, "Biz, sahalara fair-play ruhunu geri getirmek istiyoruz. Basketbol, centilmen bir spor. Bu durumun futbola örnek olmasını istiyoruz. Bu seneki amaçlarımızdan bir tanesi de bu olacak." dedi.