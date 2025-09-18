Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol'ta Yeni Sezon: Begüm Yücel'den Avrupa Kupası Hedefi

Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji'nin medya etkinliğinde güçlü transferleri, Gloria Cup zaferini ve Avrupa Kupası hedefini anlattı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:45
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol'ta Yeni Sezon: Begüm Yücel'den Avrupa Kupası Hedefi

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol'ta yeni sezon tanıtımı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen medya etkinliğine Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Begüm Yücel, başantrenör Marko Barac, teknik heyet ve oyuncular katıldı.

Yücel: Hazırlıklar sorunsuz, amaç Avrupa Kupası

Begüm Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada hazırlık sürecini değerlendirdi: "Hazırlık dönemi çok iyi geçiyor. 7 hazırlık maçında da mağlup olmadık. Gloria Cup'ı kazandık. Yeni sezon bizim için hızlı başladı. Nasıl başladıysa öyle gider derler. Umarım bu şekilde devam eder."

Yücel transferlere de değinerek, "Malachi Flynn geldi. Hunter Hale geldi. Çok güçlü bir kadro kurduk. Kulüp tarihinin en güçlü kadrosunu kurduk diyebiliriz. Bu sezon, her zaman olduğumuzdan daha da iddialıyız. Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Bu sene Avrupa Kupası'nı kazanmak daha kolay olabilir. Takımların çoğu Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Bu yüzden şansımızın daha fazla olduğuna inanıyorum. Bu şansı değerlendirmek istiyoruz."

Lig hedefleri ve yerli oyuncu yatırımı

Basketbol Süper Ligi hedefleri hakkında Yücel, "Hedefimiz her zaman ilk 3-4'te olmak. Bu sene bunu başaracağımıza inanıyorum." dedi ve ekledi: "Türk oyunculara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Biz, kadromuzu Türk oyuncularımızın üzerine kurmaya çalışıyoruz. Milli takıma da oyuncu yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu durumu da sürdürmek istiyoruz."

Milli Takım ve fair-play vurgusu

Yücel, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı da överek, "Milli takımımızı tebrik ediyorum. Bizi çok onurlandırdılar. Bizi çok gururlandırdılar. Hepimiz, televizyon başında çok büyük bir heyecanla maçları izledik. İkinci olduk ama önümüzdeki 4 senede ben kupayı getireceğimize inanıyorum."

Son olarak taraftarlara seslenen Yücel, "Biz, sahalara fair-play ruhunu geri getirmek istiyoruz. Basketbol, centilmen bir spor. Bu durumun futbola örnek olmasını istiyoruz. Bu seneki amaçlarımızdan bir tanesi de bu olacak." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA'da 15 Basamak Yükselip 12. Sıraya Yerleşti
2
Konyaspor, 13 Eylül'de Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
3
Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi 3. Ayak Yarışları Bodrum'da Başladı
4
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol'ta Yeni Sezon: Begüm Yücel'den Avrupa Kupası Hedefi
5
A Milli Kadın Hentbol Takımı Çekya'da Hazırlık Turnuvasına Katılıyor
6
Beşiktaş'ın Göztepe Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı: Orkun, Ndidi ve Rashica Yok
7
Antalyaspor 17 Yeni Transferini Tanıttı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)