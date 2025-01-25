Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'yı Deplasmanda Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'yı 80-65 Yenerek Fark Yarattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Karşıyaka'yı 80-65 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligdeki iddiasını sürdürdü.

Saygı Duruşu ve Anma

Karşılaşma öncesinde, Konya'da meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Karşıyaka Spor Kulübü eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında yaşamını yitirenler için bir saygı duruşu gerçekleştirildi. Bu anma, spora olan bağlılık ve kayıplara saygıyı ön plana çıkardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 16. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka'dan Mehmet Efe Demirel (17) ile Bahçeşehir Koleji’nden Tai Osazeeonmen Odiase (21) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 16. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka'dan Mehmet Efe Demirel (17) ile Bahçeşehir Koleji’nden Tai Osazeeonmen Odiase (21) mücadele etti.