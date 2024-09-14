Bahçeşehir Koleji'nden Egehan Arna: Avrupa Kupası'na odaklandık

Bahçeşehir Koleji'nde Avrupa Kupası İnancı

Bahçeşehir Koleji'nin başarılı oyuncusu Egehan Arna, Avrupa'da kupa hedeflerinin olduğunu belirtti. 27 yaşındaki kısa forvet, yeni sezonda üç kulvarda da mücadele etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Üst Düzey Hedefler

Egehan, kulübün yapmış olduğu yatırımların ve oluşturulan kadronun önemine dikkat çekti. "Kulüp olarak inşallah Türkiye Ligi'ni, Avrupa Kupası'nı ve Türkiye Kupası'nı istediğimiz yerlerde bitirebiliriz. Bu üç kulvarda da yukarılara oynayabilecek bir takımız. En üst noktaya ulaşmayı umuyoruz," dedi.

Avrupa Kupası: Zorlu Bir Mücadele

Avrupa Kupası'nın ödüllendirici bir organizasyon olduğunu söyleyen Egehan, "Burada birbirine denk takımlar yer alıyor. Çok önemli atmosferlerin olduğu bir organizasyon. Neden olmasın? Avrupa Kupası'nın iddialı takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bu sezon kupayı kazanabiliriz," diye ekledi.

Milli Takım ve Gelecek Hedefler

Kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anadolu Efes gibi takımlarda oynamış olan Egehan, milli takımın geçmişteki başarılarını ve birlikteliğin önemini vurguladı. "Biz Türk basketbolcular olarak bu konuyu sosyal medyada ve röportajlarda ifade ettik. Ama kurallar değişmeyecek. Geçmişteki başarılı günleri yâdetmek benim için önemli,” dedi.

Egehan, kişisel hedefleri hakkında da, "Hedeflerim hep daha yükseğe çıkmak. Forma şansı bulduğum sürece takımın başarısı için savaşacağım. Umarım iyi bir sezon geçiririm," şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.