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Bahçeşehir Koleji, Ratiopharm Ulm'u 85-81 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'u 85-81 yenerek 14. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 21:16
Bahçeşehir Koleji, Ratiopharm Ulm'u 85-81 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Önemli Bir Zafer Elde Etti

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını 85-81 mağlup etti.

Grup liderliğini ve çeyrek finale yükselmeyi daha önce garanti eden Bahçeşehir Koleji, bu galibiyetle birlikte toplamda 14. zaferini elde etmiş oldu.

Maçın Detayları

Bahçeşehir Koleji'nin bu başarılı performansı, taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Takım, sergilediği üstün oyunla dikkatleri üzerine çekti.

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