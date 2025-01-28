Bahçeşehir Koleji, Ratiopharm Ulm'u 85-81 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Önemli Bir Zafer Elde Etti

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını 85-81 mağlup etti.

Grup liderliğini ve çeyrek finale yükselmeyi daha önce garanti eden Bahçeşehir Koleji, bu galibiyetle birlikte toplamda 14. zaferini elde etmiş oldu.

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Bahçeşehir Koleji'nin bu başarılı performansı, taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Takım, sergilediği üstün oyunla dikkatleri üzerine çekti.