Baja Attalos Antalya'da — Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası 3. Ayağı

Yayın Tarihi: 28.10.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 17:43
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2025 Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı "Baja Attalos", Antalya'da düzenlenecek.

Etkinlik ve organizasyon

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre Baja Attalos, 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Offroad ve Otomobil Spor Kulübü tarafından Kepez ilçesinde gerçekleştirilecek. Organizasyon Spor Toto, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi ve Otokar desteğiyle düzenleniyor.

Yarış, Antalya'nın üç farklı bölgesinde yer alan zorlu etaplardan oluşacak ve toprak zeminde dayanıklılık ile hızı bir araya getirecek.

Program ve parkur

Start seremonisi: 31 Ekim Cuma günü saat 14.30'da Kepez Dokumapark'ta gerçekleştirilecek.

Süre ve mesafe: Ekipler, 3 gün boyunca mücadele edecek; parkurun 270 kilometresi özel etap olmak üzere toplam 672 kilometre olarak planlandı.

Etap detayları: Sporcular, 1 Kasım Cumartesi günü Feslikan-Moryer Yaylası arasındaki 82 kilometrelik Corendon etabını ve 2 Kasım Pazar günü Yarbaşçandır'daki 49 kilometrelik Foton etabını ikişer kez geçecek.

Kapanış ve ödüller: Yarış, 2 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Dokumapark'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

