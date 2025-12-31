Bakan Bak: 2025'te 7 bin 474 Madalya Kazanan Milli Sporcuları Tebrik Ediyorum

Osman Aşkın Bak, madalya sayısını açıkladı ve sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 yılında milli sporcuların uluslararası organizasyonlarda gösterdiği performansla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Bak, 1 Ocak’tan itibaren 2025 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda milli sporcuların 2 bin 518 altın, 2 bin 301 gümüş ve 2 bin 655 bronz olmak üzere toplamda 7 bin 474 madalya kazandığını bildirdi.

"Türkiye’yi en güzel şekilde temsil eden milli sporcularımızı tebrik ediyorum"

Bakan Bak, milli sporcularla gurur duyduklarını vurgulayarak, "Katıldıkları uluslararası organizasyonlarda kazandıkları madalyalarla Türkiye’yi en güzel şekilde temsil eden milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Madalya kazanamasa da mücadelesini ortaya koyan her milli sporcumuzla gurur duyuyoruz. Elde edilen başarılarda emeği olan antrenörlerimize, federasyonlarımıza, sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Ulusal ve uluslararası başarılarıyla yüzümüzü ağartan, ülkemize tarifsiz mutluluklar yaşatan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Daha önce sporcumuzun dahi olmadığı branşlarda şampiyonluklar elde ediyoruz"

Bakanlık olarak sporu daha ileri taşımaya kararlı olduklarını belirten Bakan Bak, "Dünyanın en modern spor tesislerine sahip bir Türkiye var. Farklı branşlarda tarihi başarılar kazanıyoruz. Daha önce sporcumuzun dahi olmadığı branşlarda şampiyonluklar elde ediyoruz. Öyle ki ikinciliklere dahi üzülür hale geldik. Sporcularımızın başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğine inanıyorum. Kazanılacak başarılarla dünyada ülkemizin adını daha çok duyuracağız. Bakanlık olarak, spor alanında daha ileri gitmek, daha büyük başarı elde etmek ve sporcularımıza imkanlar sunabilmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanın açıklamaları, Türkiye’nin spor altyapısı ve uluslararası arenadaki yükselen performansına dikkat çekiyor; yetkililer ve spor camiası başarıları kutlamaya devam ediyor.

