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Bakan Bak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Engelli Sporcuları Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli milli sporcuların başarılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:50
Bakan Bak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Engelli Sporcuları Kutladı

Bakan Bak’tan Engelli Sporculara Destek Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2024 yılı itibarıyla uluslararası alanda engelli milli sporcuların kazandığı 561 madalyaya dikkat çekti. Bu madalyalardan 182'si altın, 208'i gümüş ve 171'i bronz olarak kaydedildi.

Engelli Bireylere Yönelik Çalışmalar

Bakan Bak, son 22 yılda engelli bireylere yönelik önemli projeler ve yatırımlar gerçekleştirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan yatırımların, tesislerin ve federasyonlara verilen desteklerin engelli spor branşlarında büyük ilerlemeler sağladığını vurguladı.

Erişilebilir Spor Tesisleri ve Ulaşım Kolaylıkları

Bakan Bak, spor salonları ve gençlik tesislerinin her yaş ve kesimden insan için erişilebilir hale getirildiğini ifade ederken, engelli otobüsleri ile ulaşımların da kolaylaştırıldığını aktardı. Bu sayede daha önce evlerinden çıkamayan engelli bireylerin, uygulanan projeler sayesinde sporla hayata tutunduklarına dikkat çekti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki Başarı

Bak, paralimpik sporcuların madalya kazanmalarının yanında ortaya koydukları çabanın önemini vurgulayarak, "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımız toplam 28 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Bu başarı, sistemli ve uzun bir çabanın eseridir" dedi.

Türkiye’nin Paralimpik Oyunları’ndaki Gelişimi

Türkiye'nin Paralimpik Oyunları'ndaki gelişiminin yıllar içinde önemli bir ilerleme kaydettiğini belirten Bak, Atlanta 1996 Paralimpik Oyunları'nda hiçbir sporcunun katılamadığını, ancak sonrasında her oyun döneminde sporcu göndermeye ve başarı kazanmaya başlandığını ifade etti.

Gelecek Vizyonu

Bakan Bak, engellilerin sporun her branşında daha fazla yer alması ve görünürlüklerinin artması için devam eden çalışmalara vurgu yaparak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelli bireylerin gününü tebrik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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