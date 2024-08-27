Bakan Bak, Armada Praxis Yalıkavak'ı Süper Kupa Zaferi İçin Tebrik Etti

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Kutlama Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Armada Praxis Yalıkavak ekibini tebrik etti. Bakan Bak, başarılı takımı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Şampiyon Takımı Tebrik Etti

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleşen Hentbol Kadınlar Süper Kupa'da, rakibi Yenimahalle Belediyespor'u 37-24'lük skorla mağlup eden Armada Praxis Yalıkavak'ı içten bir şekilde kutluyorum. Bu başarının arkasındaki tüm oyuncu, teknik ekip ve yöneticileri de tebrik ediyorum. Her iki takımımıza da yeni sezonda bol şans diliyorum."