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Bakan Bak, olimpiyatlarda milli sporculara güveniyor:

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Türkiye için ilklere sahne olacak"

Yayın Tarihi: 21.07.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 12:59
Bakan Bak, olimpiyatlarda milli sporculara güveniyor:

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Türkiye için ilklere sahne olacağını belirtti.

Bakan Bak yapığı açıklamada, Türkiye'nin olimpiyatlardaki 100. yılı olacağına dikkati çekerek, "Ülkemizin spor alanındaki yükselişini hep birlikte izliyoruz ve daha büyük kazanımlar elde etmek için yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda sporcularımızın büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Olimpiyat Oyunları'ndaki yüzüncü yılında, 102 sporcuyla temsil edileceği Paris 2024'te tarihi anlara tanıklık edilecek. Sporcularımız; güreşten, boksa, judodan, küreğe, cimnastikten, modern pentatlona ve eskrime kadar pek çok farklı branşlarda bizlere ilkleri yaşatacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Paris'te ilkleri yaşayacağını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Kadın Boks ve Kadın Güreş Milli takımlarımızın en fazla sporcu ile katıldığı olimpiyat olacak. Atıcılıkta olimpiyatlara katıldığımız 1968 tarihinden bu yana ilk defa 7 sporcu ile yarışacağız. Judoda olimpiyat tarihimizde ilk defa 8 sporcu ile katılacağız. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'mız, tarihimizde bir ilki başararak takım olarak Olimpiyat kotası almayı başardı. Modern pentlantonda Buğra Ünal, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanan ilk erkek sporcumuz oldu. Yine pentatlonda önemli başarılara imza atan ilke Özyüksel Mihrioğlu ile birlikte bu branşta da tarihimizde ilk kez 2 sporcu ile olimpiyat oyunlarına katılıyoruz. Eskrimde Enver Yıldırım, erkekler kılıç disiplininde kota alarak katılan ilk sporcumuz olacak. Nisanur Erbil, olimpiyat tarihimizde kılıç disiplininde ülkemizi temsil edecek ilk kadın sporcumuz. Kürekte Elis Özbay, Dünya Olimpiyat Kota Yarışları'nda elde ettiği sıralama ile kadınlar tek çifte sınıfında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota kazandı ve ülkemizi Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek ilk kadın kürek sporcusu oldu."

Türkiye'de sporun gelişmesi ve büyümesi için spor ve altyapı tesislerine yapılan yatırımların devam edeceğini aktaran Bakan Bak "Sporcularımızın azmi ve disiplini sayesinde sporun her alanında önemli başarılar elde ediyoruz. Türkiye’nin spor alanında yükselişini hep birlikte izliyoruz ve daha büyük kazanımlar elde etmek için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da sporcularımızın önemli başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Kadın sporcularımızın başarıları ise bizleri ayrıca gururlandırıyor. Şimdiden olimpiyatlarda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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