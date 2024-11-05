Bakan Bak'tan 2024 Spor Başarısı Açıklaması

2024 Yılında Spor Başarıları

Gençlik ve Spor Bakanı, uluslararası arenada elde edilen başarıları değerlendirdi. Bakan Bak, "2024 yılında ekim ayı itibarıyla sporcularımız, katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün başarı göstererek 6 bin 775 madalya kazandı," şeklinde ifade etti.

Madalyaların Katkısı

Bu başarı, ülkemizin spor alanındaki gelişimine ve sporcuların azmine işaret ediyor. Bakan Bak, sporcuların çalışmalarının meyvesini verdiğini ve bu tür uluslararası başarıların teşvik edici olduğunu vurguladı.