DOLAR
34,34 0,03%
EURO
37,46 -0,2%
ALTIN
3.022,76 -0,02%
BITCOIN
2.363.259,06 -2,07%

Bakan Bak'tan 2024 Spor Başarısı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2024 tarihinde sporcularımızın uluslararası müsabakalarda kazandığı madalya sayısını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:50
Bakan Bak'tan 2024 Spor Başarısı Açıklaması

2024 Yılında Spor Başarıları

Gençlik ve Spor Bakanı, uluslararası arenada elde edilen başarıları değerlendirdi. Bakan Bak, "2024 yılında ekim ayı itibarıyla sporcularımız, katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün başarı göstererek 6 bin 775 madalya kazandı," şeklinde ifade etti.

Madalyaların Katkısı

Bu başarı, ülkemizin spor alanındaki gelişimine ve sporcuların azmine işaret ediyor. Bakan Bak, sporcuların çalışmalarının meyvesini verdiğini ve bu tür uluslararası başarıların teşvik edici olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor
2
VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Zirveye Çıkmak İstiyor
3
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü
4
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Kupasının Peşinde
5
Fenerbahçe, AZ Alkmaar Maçı için Hazırlıklara Başladı
6
TFF'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçına Yönelik Açıklama
7
Samsunspor Yenilmezlik Serisini 7 Maça Çıkardı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek