Bakan Bak'tan Genç Boksörlere Tebrik Mesajı

Bakan Bak’tan Genç Boksörlere Kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Karadağ’da gerçekleştirilen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda başarılı olan milli boksörlerimizi tebrik etti. Şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazanan sporculara teşekkür eden Bakan Bak, bu başarıların birçok kişinin katkısıyla elde edildiğini belirtti.

Dr. Bak’ın Tebrik Mesajı

Bakanlık kaynaklarına göre, Dr. Bak, boksörlerin elde ettiği başarılar ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nı toplamda 6 madalya ile tamamlayan milli boksörlerimizi tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen antrenörler, yöneticiler, kulüpler ve aileler başta olmak üzere herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Madalya kazanan tüm sporcularımızın gelecek başarılarının devamını diliyorum.”