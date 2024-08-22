Bakan Bak'tan Paralimpik Sporculara Destek

Paralimpik Sporculara Destek Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaklaşan Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi milli sporculara moral verdi. Oyunlara katılacak olan sporcuların büyük bir azim ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Bak, "Paralimpik sporcularımızı Paris'e uğurlamak için sayılı günler kaldı. Biz de en az onlar kadar heyecanlıyız" dedi.

Madalya Mücadelesi

28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Fransa'da gerçekleşecek olan oyunlarda Türkiye'yi 48 kadın ve 46 erkek sporcu temsil edecek. Bak, milli sporcuların 15 branşta madalya için mücadele vereceğini hatırlattı.

Ailelerin ve Antrenörlerin Rolü

Bakan Bak, milli sporcuların arkasında duran aileler, kulüp ve antrenörlerini kutlayarak, "Her bir paralimpik sporcumuzun ayrı bir hikayesi ve hayalleri var. Onların destekleri çok önemli" diye vurguladı.

İlham Verici Başarılar

Paralimpik sporcuların toplumsal algıları değiştirdiğini belirten Bak, "Bu sporcular, engelleri aşmak konusunda ilham kaynağı oluyor. Onların her başarısı daha kapsayıcı bir toplum için atılan önemli adımlar. Engelli sporcuların toplumsal hayata katılımını önemsiyoruz" dedi. Ayrıca, bu konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti.

Sınırları Zorlamak

Bakan Bak, paralimpik sporcuların her başarısının önemli olduğunu ifade ederek, "Onlar sınırları zorlayarak büyük hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyorlar. Uluslararası organizasyonlarda kazandıkları madalyalarla başarılarını taçlandıracaklarına inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.