Bakan Bak: Türkiye Yüzme Bilmeyen Kalmasın 12 Milyon Kişiye Ulaştı

Bakan Osman Aşkın Bak, Malatya'daki Yakınca Gençlik Merkezi açılışında 'Türkiye Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinin 12 milyon kişiye ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 17:44
Malatya - Yakınca Gençlik Merkezi ve Tenis Kortu açılışında konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen Yakınca Gençlik Merkezi ve Tenis Kortu açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "Türkiye Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi 12 milyon insanımıza, gencimize yüzme öğretti" dedi.

Bakan Bak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrasında 11 ilin hızla ayağa kaldırıldığını belirterek, Malatya'da birçok alanda çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Konuşmasında gençlik merkezlerinin önemine dikkat çekerek, "Türkiye'de 600'ün üzerinde gençlik merkezimiz var, buradan milyonlarca gencimize dokunuyoruz" ifadesini kullandı.

Bak, gençlerin sanat, kültür, müzik, dil eğitimi ve spor gibi alanlarda çeşitli aktivitelerle buluştuğunu söyleyerek ailelere seslendi: "Çocuklarınızı spor tesislerine getirin, yüzme havuzlarına getirin". Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve gençliğe verdiği önemden övgüyle bahsetti.

Bakan Bak, Türkiye'nin spor alanındaki başarılarına da değinerek şu değerlendirmeleri yaptı: "Geçtiğimiz ay içerisinde Basketbol Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu. Voleybol Kadın Takımımız dünya ikincisi oldu. Yeni şampiyonalarda, yeni şampiyonları yetiştirmeye devam edeceğiz."

Konuşmasında ülke ve dış politika konularına da temas eden Bak, "Gazze'yi unutmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" vurgusunu yaparak, mazlumların yanında olunacağının altını çizdi.

Açılışın sonunda merkezin kurdelesi kesildi. Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

