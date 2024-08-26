Bakan Osman Aşkın Bak'tan Bekir Yunus Uçar İçin Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Taziye Mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayınladı.
Acı Kaybımız
Bakan Bak, mesajında, "Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi, ülkemizde motosiklet sporunun ilerlemesine önemli katkılarda bulunmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.