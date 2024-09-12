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Bakü Sokakları Formula 1 İçin Hazırlanıyor

Azerbaycan, 8. kez Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak. Hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:42
Bakü Sokakları Formula 1 İçin Hazırlanıyor

Bakü Sokakları Formula 1 İçin Piste Dönüşüyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın heyecanını bir kez daha yaşamaya hazırlanıyor. 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan Azerbaycan Grand Prix, şehrin farklı noktalarında büyük bir organizasyon olarak ön plana çıkacak.

Sokağa Çıkış Yasaklandı

Yarış alanındaki sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak, güvenli bir pist haline getirildi. Yarış güzergahındaki caddelerde güvenlik tedbirleri artırılarak, pilota özel bölgelere bariyerler konuldu.

Tarihi Duruş Noktaları ve Tribünler

Yarış güzergahına yakın bölgelerde, Azadlık ve Azneft meydanları ile Kız Kalesi gibi tarihi yapılar, etkinliğin görsel şölenine sahne olacak. Bu bölgelerde tribünler kurularak, izleyicilere muhteşem bir manzara sunulacak.

Yarışın Detayları

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı’ndan verilecek ve araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddelerde tarihi İçerişehir etrafında tur atacaklar. Pilotlar, her biri yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki parkurda 51 tur atmak için mücadele edecekler.

Etkinlikler ve Eğlence

Hız tutkunlarına sadece yarışlar değil, aynı zamanda çeşitli eğlence etkinlikleri de sunulacak. Etkinlikler arasında, ünlü ABD’li sinema oyuncusu ve müzisyen Will Smith’in sahne alacağı gösteriler de bulunuyor.

Yarışın antrenman turları
14 Eylül Cumartesi günü sıralama turları ile devam edecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

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