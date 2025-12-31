Balıkesir 2025: Gençlik ve Sporun Zirvesi

2025 yılı, Balıkesir'de gençlik ve spor faaliyetlerinin kentin dört bir yanında hissedildiği, hareketin ve katılımın zirveye çıktığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Spor salonlarından gençlik merkezlerine, ulusal ve uluslararası organizasyonlara uzanan geniş yelpazede yürütülen çalışmalarla kentte yoğun bir dinamizm yaşandı.

Okul Sporlarında gençliğin enerjisi

Sahalar ve salonlar 2025 boyunca genç sporcularla doldu. Okul sporları kapsamında 45 branşta düzenlenen organizasyonlarda yaklaşık 1.500 müsabaka oynanırken, 90 bin öğrenci sporun heyecanını yaşadı. Okul sporları, öğrencilerin fiziksel gelişiminin yanı sıra takım ruhu ve sosyal becerilerini de güçlendirdi.

Hedef odaklı projeler ve lisanslı sporcu artışı

Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında 5.453 öğrenci yüzme öğrenirken, Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile 11.975 öğrenci taramadan geçirilerek spora kazandırıldı. İl genelindeki lisanslı sporcu sayısı 107.733e ulaşırken, GSB Spor Okulları aracılığıyla 22.785 genç sporla buluşturuldu.

Organizasyonlarda rekor katılım ve spor turizmi

Balıkesir, 2025 boyunca 47 ulusal ve 11 uluslararası organizasyona ev sahipliği yaparak toplam 20.243 sporcuyu ve katılımcıyı ağırladı. Gerçekleştirilen etkinlikler, ilin spor turizmi potansiyelini güçlendirirken Balıkesir'in ulusal ve uluslararası alandaki tanıtımına katkı sağladı.

Gençlik faaliyetleri ve ÜNİDES desteği

Gençlere yönelik eğitim, bilim, teknoloji, atölye, sosyal-kültürel etkinlikler ve gönüllülük çalışmalarında 14.799 faaliyet ile 398.058 genç programa katıldı. ÜNİDES programı kapsamında Balıkesir'de bugüne kadar 57 proje desteklenerek üniversite öğrenci topluluklarına toplam 4 milyon 750 bin TL kaynak aktarıldı.

Yeni gençlik merkezleri ve genişleyen hizmet ağı

Yıl içinde Burhaniye Gençlik Merkezi ile Balıkesir Engelsiz Gençlik Merkezi hizmete açıldı; böylece il genelindeki gençlik merkezi sayısı 13'e yükseldi. Bandırma ve İvrindi Gençlik Merkezleri de yakın zamanda tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacak.

Yurt hizmetlerinde kapasite artışı

2025 yılında 4 yeni öğrenci yurdu hizmete alınarak toplam yurt sayısı 18'e çıkarıldı. Yeni yurtlarla birlikte öğrenci kapasitesi 17.456'ya yükselirken, 2025 yerleştirme döneminde yüzde 98 doluluk oranına ulaşıldı.

Tesis sayısı ve altyapı yatırımları

2022-2025 döneminde yapılan yatırımlarla tesis sayısı 63'ten 88'e yükseldi. Öğrenci yurtları arasında Altıeylül Öğrenci Yurdu, Karesi Öğrenci Yurdu, Edremit Öğrenci Yurdu ve Bandırma Kuş Cenneti Öğrenci Yurdu öne çıktı. Gençlere yönelik sosyal yatırımların simgesi olan Balıkesir Engelsiz Gençlik Merkezi kapsayıcı yapısıyla dikkat çekti.

Spor altyapısında ise Gömeç Spor Salonu, 4 adet tenis kortu, 2 adet sentetik futbol sahası ve 5 adet halı saha ile Balıkesir, farklı branşlarda daha güçlü bir konuma ulaştı.

Hayata geçirilen yatırımlar, gençlere ve sporculara modern, erişilebilir ve nitelikli tesisler sunarak Balıkesir'in yaşam kalitesini ve gençlik ile spor alanındaki başarısını güçlendiriyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yürütülen bu çalışmaların yeni yılda da devam etmesi hedefleniyor.

