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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor'u Geçti

Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor'u 86-72 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 20:47
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor'u Geçti

Türkiye Basketbol Ligi'nde Haftanın Maçı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftası, OGM Ormanspor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Maç, M.Sait Zarifoğlu Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlk Yarıda Üstünlük Balıkesir'in

Misafir takım Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, ilk yarıyı 46-33'lük skorla önde kapattı. Bu performansları, maçın sonunda da galip gelmelerini sağladı.

Maçın Sonuç Detayları

Maçın sonunda Balıkesir, OGM Ormanspor'u 86-72'lik sonuçla yenerek sahadan zaferle ayrıldı. Bu önemli galibiyet, Balıkesir ekibi için ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım oldu.

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