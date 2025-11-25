Balıkesirspor’a Bahis Cezası: 9 Genç Oyuncu A Takıma Alındı

TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalar sonrası kadroda değişikliğe gitti.

Kulüpten yapılan ilk açıklamada, U17 ve U18 takımlarından 9 futbolcunun A takıma alındığı belirtildi. Bu karar, A takımda eksilen oyuncuların yerine genç isimlerin şans bulmasını sağladı.

Resmi açıklama ve kadroya dahil edilen isimler

Balıkesirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teknik Direktörümüz Cem Kavçak’ın raporları doğrultusunda ve Yönetim Kurulumuzun onayı ile aşağıda isimleri bulunan futbolcularımızın Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor’umuzun A takım kadrosuna dahil edilerek antrenmanlara çıkmalarına karar verilmiştir.

U17 Takımından (2009 Doğumlu): Kadircan Albahan ve Arda Teçik

U19 Takımından (2008 Doğumlu): Ege Matur, Yiğit Dönmez, Hasan Hüseyin Eriş, Efe Özen, Adem Solak, Umut Yaşar ve Ege Semih Dilek

BALIKESİRSPOR'A ALT KADROLARDAN 9 FUTBOLCU A TAKIMA ALINDI