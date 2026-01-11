Balıkesirspor, Muhammed Resul Yıldırım ve Mehmet Emre Yar'ı Kadrosuna Kattı

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi transferde iki ismi resmen açıkladı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor ve iki yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Muhammed Resul Yıldırım, Fransa'da SSEP Hombourg-Haut forması giyen 22 yaşındaki bir orta saha oyuncusu olarak Balıkesirspor'a transfer oldu. Oyuncuyla sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Mehmet Emre Yar ise 23 yaşındaki kaleci olarak kadroya katıldı. Emre, daha önce Şanlıurfaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve en son Bozova Belediyespor formalarını giydi; kendisiyle de sezon sonuna kadar sözleşme yapıldı.

“Balıkesirspor’umuz, Fransa’da SSEP Hombourg-Haut forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Resul Yıldırım ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Şanlıurfaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve son olarak da Bozova Belediyespor formasını giyen 23 yaşındaki kaleci Mehmet Emre Yar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma, Emre’ye ve kulübümüze hayırlı olsun” denildi.

SSEP HOMBOURG-HAUT FORMASI GİYEN 22 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU MUHAMMED RESUL YILDIRIM