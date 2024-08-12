Balkan 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Şampiyonası Sonuçları

Balkan 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye’nin voleybol alanındaki genç yetenekleri, Balkan 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda önemli başarılar elde etti.

Kadınlarda Gümüş Madalya

Şampiyonanın kadınlar kategorisinde yer alan Su Şimdim ve Ceylin Sayar ikilisi, finalde Romanya takımına 2-0 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Erkeklerde Bronz Madalya

Erkeklerde ise Ahmet Can Tür ve Tuna İmdat çiftini temsil eden Türkiye, üçüncülük maçında Romanya’yı 2-0 yenerek bronz madalyayı elde etti.

Organizasyon Detayları

Şampiyona, Kuzey Makedonya’nın Novo Selo kasabasında gerçekleştirildi. Türkiye Voleybol Federasyonu, sporcuların gösterdiği performanstan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu açıkladı.