Balkan Kros Şampiyonası İçin Milli Takım Romanya'da

Balkan Kros Şampiyonası Yolculuğu

Balkan Kros Şampiyonası'nda yer almak üzere Atletizm Milli Takımı, Romanya'ya doğru yola çıktı. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun duyurusuna göre, organizasyon 9 Kasım Cumartesi günü Compulung Moldevenesc şehrinde gerçekleştirilecek.

Madalya İçin Yarışacaklar

Yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular, 20 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde bireysel ve takım halinde mücadele verecek. Şampiyonada şu sporcular yer alacak:

Sporcuların Listesi

20 Yaş Altı Kadınlar: Edibe Yağız, Havva Efe, Viyan Adar, Elif Akçiçek

Edibe Yağız, Havva Efe, Viyan Adar, Elif Akçiçek 20 Yaş Altı Erkekler: Ali Tunç, Lıyasettin Kara, Cuma Özcan, Furkan Mutlu

Ali Tunç, Lıyasettin Kara, Cuma Özcan, Furkan Mutlu 23 Yaş Altı Kadınlar: Urkuş Işık, Merve Karakaya, Esmanur Yılmaz, Nursena Çeto

Urkuş Işık, Merve Karakaya, Esmanur Yılmaz, Nursena Çeto 23 Yaş Altı Erkekler: Enin Berke Muratha, Mervan Haykır, Kemal Taşyürek, Enbiya Yazıcı

Enin Berke Muratha, Mervan Haykır, Kemal Taşyürek, Enbiya Yazıcı Büyük Kadınlar: Sümeyye Erol, Gamze Bulut Duvar, Özlem Kaya Alıcı, Ezgi Kaya

Sümeyye Erol, Gamze Bulut Duvar, Özlem Kaya Alıcı, Ezgi Kaya Büyük Erkekler: Ayetullah Aslanhan, Murat Emektar, Mehmet Kalyoncu, Ahmet Alkanoğlu

Bu sporcular, ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor ve Balkan Kros Şampiyonası'nda madalya için ter dökecekler.

Balkan Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek Atletizm Milli Takımı, Romanya'ya hareket etti. Balkan Kros Şampiyonası'nda milliler, 20 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde bireysel ve takım mücadelelerinde yarışacak.