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Balkan Şampiyonası'nda Genç Karateciler Gösteri Yapacak

Balkan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Saraybosna'da başlıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 08:53
Balkan Şampiyonası'nda Genç Karateciler Gösteri Yapacak

Genç Karateciler Balkanda Yarışacak

Balkan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Türk sporcuların katılımıyla yarın başlıyor. Türkiye Karate Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, bu yılki organizasyon 8-10 Kasım tarihleri arasında Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilecek.

Katılımcı Sayısı ve Temsilci Ülke

Balkan Şampiyonası'na toplam 13 ülkeden 1297 sporcu katılacak. Türkiye, bu yoğun rekabette 201 karateciyle sahne alacak ve genç yeteneklerini uluslararası arenada sergileme fırsatı bulacak.

Kaynak: Türkiye Karate Federasyonu

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