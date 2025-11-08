Balkan Şampiyonası'nda Kayserili Emir ve Dur'dan Madalya Yağmuru

Kayserili sporcular Hüseyin Emir Cünedioğlu ve Mustafa Yiğit Dur, Zadar'daki Balkan Şampiyonası Finalleri'nde toplam 9 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:59
Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası Finallerinde Kayserili sporcular Hüseyin Emir Cünedioğlu ve Mustafa Yiğit Dur önemli bir başarıya imza attı. Her iki sporcu da performanslarıyla dikkat çekti ve madalya kürsüsüne yükseldi.

Madalya Dağılımı

Mustafa Yiğit Dur, final yarışlarında rakiplerini geride bırakarak Yer Aleti Altın Madalya (Balkan Şampiyonu)'nı kazandı. Ayrıca Takım ve Atlama Masası Gümüş Madalya ile Genel Tasnif Bronz Madalya elde etti.

Hüseyin Emir Cünedioğlu ise mücadelelerde takım çalışması ve bireysel performansıyla öne çıktı; Takım, Paralel ve Barfiks Gümüş Madalya ile Genel Tasnif Atlama Bronz Madalya kazandı.

Yetkili Açıklaması

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuları tebrik etti. Kabakcı; "Ülkemizi gururla temsil eden sporcularımız toplamda 9 madalya ile döndüler. Başarılı sporcularımızı ve antrenörleri Baran Atay ve Mehmet Bilgin’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kayseri'ye dönen sporcuların ve antrenörlerin başarısı, kentte spor camiasında memnuniyetle karşılandı.

