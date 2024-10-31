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Balkan Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'ndan Teşekkür Ziyareti

Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'de gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretleri ile başarılarını kutladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:30
Balkan Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'ndan Teşekkür Ziyareti

Balkan Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir'de

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen ilk Balkan Şampiyonası'nda şampiyonluk kazanan Ampute Futbol Milli Takımı, kamp dönemi geçirdikleri Kırşehir'de teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Kırşehir Valisi'nden Tebrik

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, teknik heyet ve futbolcuları makamında kabul ederek, başarılarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Demiryürek, "Şampiyona öncesi bir aradaydık, şampiyonluğun ardından sizi bir kez daha Kırşehir'de ağırlamanın sevinci içindeyiz. İnşallah daha nice başarılarını göreceğiz. Sizleri desteklemekten hiçbir zaman geri durmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Federasyondan Destek Mesajı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, takımın göstermiş olduğu çaba ve elde edilen başarıyı vurgulayarak, "Bu süreçte gençlerimizin ve abilerinin emekleriyle amputede ülke başarısını sosyal sorumluluk olarak görüyorum." dedi.

Ahi Külliyesi'nde Ziyaret

Kırşehir Valiliğinden Ahi Külliyesi'ne yürüyerek geçen futbolcular, esnaf tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında futbolcular, Ahi Evran Veli türbesini ziyaret edip dua okudular.

Teknik Direktörden Destek Vurgusu

Ampute Milli Futbol Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, Türk milletinin desteğiyle başarıya ulaştıklarını belirterek, "Çalışıp, Arnavutluk'a gittik ve şampiyon olarak döndük. Sözümüzü tutmanın gönül rahatlığı ile yeniden Kırşehir'i ziyaret ettik." dedi.

Kaptandan Başarı Açıklaması

Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, çok çalıştıklarını ve emeklerini sonuçlandırdıklarını belirterek, Avrupa kupalarının yanına Balkan Kupası'nı da eklediklerini ifade etti.

Belediye Başkanı ile Buluşma

Ağalar Konağı'nda Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile bir araya gelen takım, kendilerine verdikleri destek için teşekkür etti. Ekicioğlu, milli takımın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini ve kendileriyle gurur duyduklarını belirtti.

Üniversite ve Spor İl Müdürlüğü ile Görüşme

Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile de bir araya geldi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ilk kez düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olan Ampute...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ilk kez düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, kamp yaptığı Kırşehir'de teşekkür ziyaretlerinde bulundu. Ahi Külliyesi'ne geçen milli takım, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua etti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ilk kez düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olan Ampute...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ilk kez düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, kamp yaptığı Kırşehir'de teşekkür ziyaretlerinde bulundu. Ahi Külliyesi'ne geçen milli takım, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua etti.

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