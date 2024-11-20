Balkan Şampiyonu Haktan Ramazan Sayan’ın Başarı Öyküsü

Balkan Şampiyonu Haktan Ramazan Sayan’ın Yeni Hedefleri

17 yaşındaki milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromu'nda 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla şampiyonluğa ulaştı. Sayan, elde ettiği bu başarıyla birlikte yeni hedeflere doğru pedal çevirmek istiyor.

Bisikletle Tanışması ve Kazandığı Madalyalar

Bisiklet tutkusunun 12 yaşında başladığını söyleyen Sayan, Torku Şeker Bisiklet Takımı sporcusu olarak azmi ve kararlılığıyla dikkatleri üzerine çekti. Son 5 yılda yarışmalardan topladığı 32 madalya ile başarı serüvenine devam eden Sayan, bu madalyalardan 10'unun uluslararası turnuvalardan, 22'sinin ise Türkiye şampiyonalarından geldiğini belirtti.

Motivasyon Kaynağı: Madalyalar

Sayan, kazandığı her madalyanın motivasyonunu artırdığını dile getirerek şunları söyledi: "Kazanılan her madalya beni daha da motive etti. Beş kez Türkiye şampiyonu oldum ve uluslararası ikincilik ile üçüncülükler elde ettim. Bunun yanı sıra milli takım yarışlarına katıldım ve dünya şampiyonasında yer aldım, Balkan şampiyonu oldum."

Bisikletin Hayatındaki Önemi

Bisikletin hayatında büyük bir değişiklik yarattığını ifade eden Sayan, "Yarışlarda şampiyon olup Türk bayrağını şerefle kaldırmak çok gurur verici. Bisiklet hayatımı değiştirdi. Kötü alışkanlıklardan uzaklaşmamı sağladı. Milli sporcu olmanın avantajıyla üniversiteye girmeyi başardım. Türkiye’nin neredeyse tüm illerine ve çeşitli ülkelere gittim. Hedefim olimpiyat sporcusu olmak ve ülkemi en güzel şekilde temsil etmek," dedi.

Koçu Hasan Duman'ın Yorumları

Bisiklet antrenörü Hasan Duman ise Sayan ile yaptıkları ilk antrenmanda onun yeteneğini fark ettiğini belirterek, "İlk antrenmanda çok iyi bir performans çıkarmıştı. O gün bu spora devam ederse hedefimizin olimpiyatlar olduğunu söyledim. Balkan Şampiyonası'nda bunu gördük," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromu'nda 25-27 Ekim'de düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası'nda şampiyon olan 17 yaşındaki milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, yeni başarılara pedal çevirmek istiyor. Haktan Ramazan Sayan (sağda) ve bisiklet takımı antrenman yaptı.

Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromu'nda 25-27 Ekim'de düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası'nda şampiyon olan 17 yaşındaki milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, yeni başarılara pedal çevirmek istiyor. Haktan Ramazan Sayan (sağda) ve bisiklet takımı antrenman yaptı.