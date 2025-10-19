Balkan Şampiyonu Havin Selçuk'in Hedefi: Avrupa ve Dünya Zirvesi

Romanya'da 40 kiloda altın, hedeflerde Avrupa ve dünya

Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda 40 kiloda altın madalya kazanan Hakkarili sporcu Havin Selçuk, Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Havin, güreşe 4 yıl önce bir güreşçi arkadaşından etkilenerek başladı. Antrenörlerinin desteğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında önemli dereceler elde eden Havin, sezon içinde de dikkat çekti.

Genç sporcunun bu yılki önemli başarıları arasında 13-16 Mart'ta Tekirdağ'daki Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük ve 2-5 Mayıs'ta Antalya'daki Uluslararası Zafer Turnuvası'nda ilk kez milli formayı giymesi yer alıyor. Bu turnuvada beşinci olan Havin, elde ettiği derecelerle 8-12 Ekim'de Romanya'da yapılan Balkan Şampiyonası'na katıldı ve performansıyla rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıktı.

Havin, antrenörleri Veysi Duman ve Recep Çelik yönetiminde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonu'nda hazırlıklarını sürdürüyor. AA muhabirine konuşan Havin, güreşe başlama öyküsünü ve hedeflerini şu sözlerle anlattı: "Şampiyonluk hedefimdi zaten. Bundan sonra Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya almayı hedefliyorum."

Havin ayrıca ailesine, antrenörlerine ve destek veren kurumlara teşekkür ederek, "Onlar bu süreçte hep yanımda oldu. Bu başarıyı onlara borçluyum. 4 yıldır güreş eğitimi alıyorum. Kentimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için daha fazla çalışacağım. İlimizi, Türkiye'mizi gururlandırmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ve hocalarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Antrenör Veysi Duman ise takımın bu yılki performansına dikkat çekerek, kente ve sporculara dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "Havin, ekim ayında Romanya'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda 40 kiloda şampiyon oldu. Onun ve arkadaşlarının büyük hedefleri var. Bundan sonra Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda başarı hedefliyoruz. Zehra Özdemir de bu sene çok güzel dereceler aldı. Bu sporu kentte en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın potansiyeli yüksek. Genç nüfusumuz fazla. Ekip arkadaşlarımızla, sezon başında değerlendirmeler yapıp okullarda tarama yapıyoruz. Seçtiğimiz öğrencilerin aileleriyle görüşüp onları bu branşa nasıl kazandırabiliriz diye istişare ediyoruz. Kapımız her zaman açık. Kurslarımız sürüyor. Aileler tereddüt etmeden çocuklarını getirebilirler."

Duman, kentin adının şampiyonluklarla anılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

