Balkan Şampiyonu İbrahim Bera Kıvrak Kahramanmaraş'ta Altın Madalyayla Karşılandı

17 Yaş Altı Balkan şampiyonu İbrahim Bera Kıvrak, Cluj-Napoca'daki altın madalyasının ardından Kahramanmaraş'ta davul zurnayla coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 16:15
Altın madalya sonrası memleket töreni

İbrahim Bera Kıvrak, Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 45 kiloda kazandığı altın madalyanın ardından memleketi Kahramanmaraş'a döndü. Organizasyonun yapıldığı Cluj-Napocadan dönen şampiyon için kentte coşkulu bir karşılama düzenlendi.

Kahramanmaraş Havalimanı'nda ailesi ve arkadaşlarınca çiçeklerle karşılanan Kıvrak, davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen uğurlu bir konvoyla tören alanına getirildi.

Daha sonra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne geçen milli sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile şube müdürleri tarafından tebrik edildi.

Yasin Özdemir basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın güçlü bir sporcu altyapısına sahip olduğunu vurgulayarak, "İnşallah bu başarıların sonu olimpiyat olur. Güreşçimiz, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına karşı da en güzel cevabı İsrailli rakibini yenerek verdi." dedi.

İbrahim Bera Kıvrak ise duygu ve gururunu, "Şampiyonluğumu depremde hayatını kaybedenlere ve Gazze'deki şehitlere armağan etmek istiyorum." sözleriyle paylaştı.

