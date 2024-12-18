Balkan Şampiyonu Serya Naz Özdemir'in Hedefi Olimpiyatlar
17 yaşındaki milli sporcu Serya Naz Özdemir, tekvandoda iki kez Balkan şampiyonluğu elde etmesinin ardından, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.
Serya, annesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında, ikiz kardeşi Sahra Nur ile birlikte tekvandoya başlamış. Okuldan sonra gittiği spor salonunda antrenörü Gökhan Fındık eşliğinde çalışmalarını sürdüren Serya, kısa zaman içinde önemli başarılar elde etti.
Başarılı performansıyla Türkiye şampiyonalarından derecelerle dönen Serya, 2019 yılında Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir zafer elde etti. Son olarak, kasım ayında Romanya'da düzenlenen Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 8 ülkeden 475 sporcunun katılımı ile altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.
Hedefim Olimpiyatlara Gitmek
Serya Naz Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman kürsüde olmak için mücadele ettiğini ifade etti. "Hiperaktif bir çocuk olduğum için spora alışmam zor olmadı""Kendimi geliştirdikten sonra şampiyonalara katıldım. İki Balkan şampiyonluğum var. Bir de Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğüm var. Son katıldığım Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettiğim için çok gururluyum.Çalışmalarımla olimpiyatlara gitmeyi hedefliyorum" Serya, ikizi Sahra Nur ile bu sporu yapmanın avantajını da vurgulayarak, birlikte sürekli antrenman yapma imkanı bulduklarını belirtmiştir. Malkara Tekvando Kulübü Antrenörü Gökhan Fındık, Serya Naz Özdemir’in başarısının kendilerini gururlandırdığını ifade etti. "Serya ve kardeşi ile 10 yıldır beraber çalışıyoruz. Sporcumuz beklentilerimizin hepsini karşıladı. Asıl hedefimiz olimpiyatlar. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor ve inşallah orada da boy gösterecek" Tekirdağ'da ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta başladığı tekvandoda iki kez Balkan şampiyonu olan 17 yaşındaki Serya Naz Özdemir, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye ve yeni zaferlere imza atmaya hazırlanıyor. Milli sporcu Serya Naz Özdemir, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu. Tekirdağ'da ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta başladığı tekvandoda iki kez Balkan şampiyonu olan 17 yaşındaki Serya Naz Özdemir, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye ve yeni zaferlere imza atmaya hazırlanıyor. Milli sporcu Serya Naz Özdemir, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.
Asıl Hedefimiz Olimpiyatlar
Serya, ikizi Sahra Nur ile bu sporu yapmanın avantajını da vurgulayarak, birlikte sürekli antrenman yapma imkanı bulduklarını belirtmiştir.
Malkara Tekvando Kulübü Antrenörü Gökhan Fındık, Serya Naz Özdemir’in başarısının kendilerini gururlandırdığını ifade etti. "Serya ve kardeşi ile 10 yıldır beraber çalışıyoruz. Sporcumuz beklentilerimizin hepsini karşıladı. Asıl hedefimiz olimpiyatlar. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor ve inşallah orada da boy gösterecek" Tekirdağ'da ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta başladığı tekvandoda iki kez Balkan şampiyonu olan 17 yaşındaki Serya Naz Özdemir, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye ve yeni zaferlere imza atmaya hazırlanıyor. Milli sporcu Serya Naz Özdemir, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu. Tekirdağ'da ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta başladığı tekvandoda iki kez Balkan şampiyonu olan 17 yaşındaki Serya Naz Özdemir, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye ve yeni zaferlere imza atmaya hazırlanıyor. Milli sporcu Serya Naz Özdemir, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.
Tekirdağ'da ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta başladığı tekvandoda iki kez Balkan şampiyonu olan 17 yaşındaki Serya Naz Özdemir, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye ve yeni zaferlere imza atmaya hazırlanıyor. Milli sporcu Serya Naz Özdemir, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.
Tekirdağ'da ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta başladığı tekvandoda iki kez Balkan şampiyonu olan 17 yaşındaki Serya Naz Özdemir, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye ve yeni zaferlere imza atmaya hazırlanıyor. Milli sporcu Serya Naz Özdemir, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.