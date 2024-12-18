Balkan Şampiyonu Serya Naz Özdemir'in Hedefi Olimpiyatlar

17 yaşındaki milli sporcu Serya Naz Özdemir, tekvandoda iki kez Balkan şampiyonluğu elde etmesinin ardından, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.

Serya, annesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında, ikiz kardeşi Sahra Nur ile birlikte tekvandoya başlamış. Okuldan sonra gittiği spor salonunda antrenörü Gökhan Fındık eşliğinde çalışmalarını sürdüren Serya, kısa zaman içinde önemli başarılar elde etti.

Başarılı performansıyla Türkiye şampiyonalarından derecelerle dönen Serya, 2019 yılında Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir zafer elde etti. Son olarak, kasım ayında Romanya'da düzenlenen Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 8 ülkeden 475 sporcunun katılımı ile altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Hedefim Olimpiyatlara Gitmek