Balkan Şampiyonu Tekvandocunun Hedefi Avrupa Zirvesi

Romanya'da düzenlenen 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Mehmet Efe Avşar, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle kararlı bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor.

Henüz 17 yaşında olan Avşar, Şehit Kemal Tosun Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. sınıf öğrencisi. Ailesinin yönlendirmesi ve kendi merakıyla küçük yaşlarda spora adım atan Avşar, yaklaşık 10 yıldır tekvando eğitimi alıyor ve ulusal turnuvalarda çeşitli dereceler elde etti.

Bu yıl Romanya'da gerçekleşen 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda gençler 63 kiloda altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde eden bu genç sporcu, bir sonraki hedefi olan 2025 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda da başarısını sürdürerek Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyor.

"Bayrağımızı Dalgalandırmak Onur Verici"

Mehmet Efe Avşar, yaptığı açıklamada, sporun eğitim kadar önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, "Antrenmanlarımı eğitimimden geri bırakmamaya çalışıyorum. Günlük iki saat antrenmanım yeterli oluyor, ardından 3-4 saat ders çalışıyorum," dedi.

İnsanı zorlayan süreçlerden geçerek Balkan şampiyonu olmanın verdiği gururu paylaşan Avşar, şöyle devam etti: "Küçük şehirlerden büyük başarılara ulaşmak, bayrağımızı dalgalandırmak onur verici. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var, oradan sonra Avrupa Şampiyonası'na gidip, bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum."

"Antrenmanlarda İstekli ve Çalışkan"

Antrenörü Orhan İnan, genç sporcusunun başarısını övgüyle karşıladı ve onun hırslı ve istekli olduğunu belirtti. "Zaman zaman çift antrenman yapıyoruz. Eğitimine biraz yansıyor ama planlı olduğumuz için bu zorlukları aşmayı başarıyor," diyen İnan, Avşar için uluslararası arenada büyük başarılar beklediğini ekledi.